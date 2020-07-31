Konya'da devlet yurdu nerede? Konya KYK yurtları listesi
Konya'da devlet yurdu nerede? Konya KYK yurtları listesi haberin detayında yer alıyor. Yurtların nerede hangi ilçede kaldığını ve iletişim adreslerini sizler için derledik. Konya'daki devlet yurtları, yeni öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. KYK yurtları birçok kolaylık sağlıyor. Peki ama Konya'daki devlet yurtları nerede, hangi ilçelerde yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...
Konya'da devlet yurdu nerede?
- AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU
- NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU
- AKŞEHİR YURDU
- EŞREFOĞLU ÖĞRENCİ YURDU
- BEYŞEHİR YURDU
- BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU
- EREĞLİ ERKEK YURDU
- EREĞLİ KIZ YURDU
- HADİM ÖĞRENCİ YURDU
- KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU
- SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU
- KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU
- KONYA KIZ YURDU
- ALAADDİN YURDU
- ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU
- MEVLANA KIZ YURDU
- CUMHURİYET YURDU
- BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU
- KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH ÖĞRENCİ YURDU
- KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU
- MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
- FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
- MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU
- SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU
- TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ ÖĞRENCİ YURDU
- SEYDİŞEHİR YURDU
- TAŞKENT ÖĞRENCİ YURDU
- ÇUMRA YURDU