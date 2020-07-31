Konya'da devlet yurdu nerede? Konya KYK yurtları listesi haberin detayında yer alıyor. Yurtların nerede hangi ilçede kaldığını ve iletişim adreslerini sizler için derledik. Konya'daki devlet yurtları, yeni öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. KYK yurtları birçok kolaylık sağlıyor. Peki ama Konya'daki devlet yurtları nerede, hangi ilçelerde yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...