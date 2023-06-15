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Yerel Konya’da dehşet veren kaza!
Yerel

Konya’da dehşet veren kaza!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 11:27:00 -
Konya’da dehşet veren kaza!

Konya'da facia gibi bir kaza meydana geldi. Ereğli ilçesi güzergahında iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da facia gibi bir kaza meydana geldi. Ereğli ilçesi güzergahında iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Konya‘nın Ereğli ilçesine dehşet veren bir kaza meydana geldi. Faik Türkmen idaresindeki 42 ACD 176 plakalı kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında, Hasım Hüseyin’in kullandığı 01 MD 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud yaşamını yitirdi.
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