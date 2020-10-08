  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da çalınan hayvanlarına kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı
Aktüel

Konya'da çalınan hayvanlarına kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:20:54 -
Konya'da çalınan hayvanlarına kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı

KONYA (AA) - Konya'da ahırdan 3 büyükbaş hayvanı çaldıktan sonra satan 5 zanlı, polis operasyonuyla yakalandı. Hayvanlarına kavuşan kadın ise sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet S, ahırdaki 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanının çalındığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan hayvanların satılmış olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki başka ahırları tek tek inceledi.

Polis ekipleriyle yaklaşık 30 hayvan çardağını gezen müşteki Mehmet S, bir çardakta çalınan hayvanlarını teşhis etti.

Bunun üzerine polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde, hayvanları çaldıktan sonra satan şüphelilerin Z.Ü. (48), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B. (28) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, zanlıları kent merkezindeki farklı adreslerde gözaltına aldı.

Şüphelilerden Z.Ü'nün 10, M.A.B'nin 12, M.K'nin ise farklı suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenildi.

- Hayvanlarına kavuşan kadın sevinçten ağladı

Çalınan hayvanlarına kavuşan Mehmet S'nin eşi Hatice S. ise gözyaşlarını tutamadı.

Bir buzağıya sarılarak öpen Hatice S. "Sen nerelerdeydin çocuğum? Kurban olurum ben sana, kınalı kuzum." diyerek gözyaşı döktü.

Zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin..
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay