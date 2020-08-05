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Aktüel

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:40:32 -
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ortakaraören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Ayşe Demir, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek, mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığını belirtti.

Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerinin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen uyarılarda bulunduklarını aktaran Demir, "Seydişehir Belediyemize ait ekipler tarafından iş makineleri ile mahallemize giriş çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. 7 gün boyunca mahallemizin ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak." dedi.


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