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Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye bir grup arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet Hacı Süleyman göğsünden, Muhammet Hacı İsa ve Eymen Hacı İsa kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırarak olaya müdahale etti. İki kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
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