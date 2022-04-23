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Yerel Konya'da acı olay: Yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere otomobil çarptı!
Yerel

Konya'da acı olay: Yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere otomobil çarptı!

Konya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 09:19:00 -
Konya'da acı olay: Yolun karşısına geçmeye çalışan gençlere otomobil çarptı!

Konya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki 2 gence otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, gençlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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