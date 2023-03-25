Konya'da 7 kişi doğal gazdan zehirlendi
Konya'nın Ereğli ilçesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir evde doğal gaz sızıntısı oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aynı aileden 7 kişi doğal gaz sızıntısından etilendi. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişiden 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Ekipler olay yerinde inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı. (İLKHA)