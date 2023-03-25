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Yerel Konya'da 7 kişi doğal gazdan zehirlendi
Yerel

Konya'da 7 kişi doğal gazdan zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 15:42:00 -
Konya'da 7 kişi doğal gazdan zehirlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir evde doğal gaz sızıntısı oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aynı aileden 7 kişi doğal gaz sızıntısından etilendi. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 7 kişiden 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu ve Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı. (İLKHA)

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