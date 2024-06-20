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Yerel Konya'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yerel

Konya'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 14:37:00 -
Konya'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ortakaraören Mahallesi'ndeki kavgadan sonra gözaltına alınan 5 kişi ile olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şahin P, Ali P, Hüseyin P, Nurettin P, Ali P. ve Celal B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Ortakaraören Mahallesi'nde 18 Haziran'da iki aile arasında, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, Hüseyin K, Cengizhan K, Aydın K, M.Yaşar A. ve Ramazan A. silahla, Nazife K. ise yaşanan arbedede yaralanmıştı.

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