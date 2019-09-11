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Konya ve Filistin arasında sanayi iş birliği

Konya ve Filistin arasındaki ticari iş birliğini artırmak amacıyla Konya Sanayi Odası ile Filistin Jenin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'kardeş oda' protokolü imzalandı- Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü: - "Konya ile Filistin'in ilişkileri çok güçlüydü. Bu iş birliğini güçlendiren yeni bir adım atmış olduk. Tüm kurumlarımızla bu konuda verebileceğimiz her türlü desteği, bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte Filistin'i, üreten bir ekonomi haline getirmeye çalışacağız"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
Konya ve Filistin arasında sanayi iş birliği

KONYA (AA) - Konya ile Filistin arasındaki üretim ve ticaret iş birliğini artırmak amacıyla Konya Sanayi Odası (KSO) ve Filistin Jenin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından protokol imzalandı.

KSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KSO ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Filistin'in üreten bir ülke haline gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Filistin'in Jenin şehrinde yürütülen organize sanayi bölgesi projesini yakından takip ettiklerini belirten Kütükcü, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da bu projeyi çok önemsiyorlar. Biz de Türkiye'deki tüm Organize Sanayilerin çatı kuruluşu ve Konya olarak bu projenin destekçisiyiz. Jenin Organize Sanayi Bölgemizi, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna fahri üye yaptık." diye konuştu.

Kütükcü, imzalanan iş birliği protokolü ile Jenin ile Konya'nın daha fazla ortak projeyi hayata geçireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konya ile Filistin'in ilişkileri çok güçlüydü. Bu iş birliğini güçlendiren yeni bir adım atmış olduk. Tüm kurumlarımızla bu konuda verebileceğimiz her türlü desteği, bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte Filistin'i, üreten bir ekonomi haline getirmeye çalışacağız."

- "Yatırım yapacak çok büyük yatırımcılar var"

TOBB Barış için Sanayi (TOBB-BİS) Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu da Jenin'deki organize sanayi bölgesi projesiyle Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden firmaların bölgeye yatırım yapacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bu projeyle Filistin'in daha üretken bir ülke haline geleceğinin altını çizen Şekeroğlu, "Türkiye'den birçok sanayici zaman zaman beni arayarak projenin son durumunu soruyor. Çünkü oraya yatırım yapacak çok büyük yatırımcılar var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da iki oda arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Mustafa, "Konya Sanayi Odası olarak bize bu kadar önem verdiğiniz için, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Konya'ya her geldiğimde burada yapılan çalışmaları görüyor ve çok mutlu oluyorum. Biz Filistin olarak Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz. Sizin için, hepimiz için hayırlar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, taraflar iş birliği protokolünü imzaladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
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