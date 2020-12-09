  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,112-2,261 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:20:06 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,112-2,261 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,430 2,430
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,112 2,261
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,128 2,128
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,176
Düşük vasıflı buğday 2,294 2,294
ARPALAR

Arpalar 1,641 1,670
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,473 1,712
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,268 8,404
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili konuştu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay