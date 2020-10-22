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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,294 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:28:50 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,294 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Durum buğdayı 2,296 2,296
Anadolu beyaz sert buğday 2,266 2,266
Anadolu kırmızı sert buğday 2,294 2,294
Ekmeklik diğer kırmızı buğday 2,235 2,235
Düşük vasıflı buğday 2,253 2,301
ARPALAR
Arpalar 1,669 1,707
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,783 1,822
BAKLİYATLAR
Nohut 4,290 5,564
Fasulye 6,891 8,018

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