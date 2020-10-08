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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:11:11 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,017 2,136
Makarnalık buğday 2,183 2,201
Ekmeklik diğer buğday 1,988 1,988
Düşük vasıflı buğday 2,010 2,061
ARPALAR
Arpalar 1,491 1,517
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,403 1,601
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,520 8,176

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