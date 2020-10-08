Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,017
|2,136
|Makarnalık buğday
|2,183
|2,201
|Ekmeklik diğer buğday
|1,988
|1,988
|Düşük vasıflı buğday
|2,010
|2,061
|ARPALAR
|Arpalar
|1,491
|1,517
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,403
|1,601
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,520
|8,176