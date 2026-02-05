Konya Şeker'de kampanya sezonu sona erdi: 496 bin ton şeker üretildi

Konya Şeker Fabrikası’nda 2025–2026 kampanya dönemi sona erdi. Konya Şeker Fabrikası’nın 5 Ekim 2025 tarihinde, Çumra Şeker Fabrikası’nın ise 2 Ekim 2025’te başlattığı kampanya süreci, Konya Şeker’de 122 gün, Çumra Şeker’de 121 gün sürdü. Kampanya dönemi boyunca Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında toplam 3 milyon 430 bin 500 ton pancar işlendi. Bu kapsamda Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında toplam 496 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi. Yan ürün olarak ise 146 bin 313 ton melas elde edildi. Ayrıca 136 bin 247 adet paket küspe üretimi yapılırken, 40 bin 358 ton melaslı kuru küspe üretildi. Kampanya süresince çiftçilere sağlanan destekler kapsamında 457 bin 322 ton yaş küspe üreticilere verildi.

“POLAR ORANI 1.71 ARTTI”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, söz konusu kampanya döneminin verimli geçtiğine dikkat çekti. Başkan Erkoyuncu açıklamasında; “2025-2026 kampanya sezonu sona erdi. Bu yıl pancar ve verim anlamında güzel sonuçlar elde ettik. 2024-2025 kampanya döneminde polar oranı 16,10 iken, 2025-2026 kampanya döneminde ortalama polar oranı 17,81 olarak gerçekleşti. Yani 1,71 puan yükseldi. Bu durum çiftçilerimizi oldukça memnun etti. 2025-2026 kampanya döneminde toplamda 496 bin ton şeker üretimi gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu üretim ülke ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra tarımsal sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktadır. Türkiye şeker pancarı üretimi ve sanayisinin tarım ve hayvancılığa katkısı 100 yıllık köklü bir maziye dayanmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği pancarın şekere ve diğer yan ürünlere dönüştüğü şeker fabrikalarında reel fiyatlama sıkıntısından dolayı sınai maliyetlerin karşılanmasında ve buna bağlı olarak da gelecek dönem faaliyetlerini sürdürebilmek anlamında kritik darboğazlar oluşmaktadır. Sözleşmeli üretim modeli ile çiftçi tabanına yayılmış bir kazanç sistemi oluşturan şeker üretim sanayisinin herhangi bir zafiyete uğraması üreticilerimizi de mağdur edebilecektir. Sektörün ayakta kalması adına resmi ve özel kurumların elbirliği ile süreci olması gereken zemine çekmesi gerekmektedir. Üretimin merkezinde yer alan çiftçilerimizin refahı, bizlerin öncelikli hedefleri arasındadır. Kampanya dönemi boyunca üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmüş, pancar üretiminden yan ürünlere kadar tüm süreçler titizlikle yönetilmiştir. Çiftçilerimize sağlanan desteklerle tarımsal üretimin devamlılığı güçlendirilmiştir. Konya Şeker, modern üretim altyapısı ve çiftçi odaklı politikalarıyla hem bölge tarımına hem de Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.