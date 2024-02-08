Konya Şeker deprem bölgesine 1 yıldır desteğini sürdürüyor

Konya Şeker, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden bu yana bölgenin gıda, teçhizat, akaryakıt, iş makinası ve operatör destek ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, 6 Şubat'ta dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki depremde, anında deprem bölgesine müdahalelerde bulunarak yardımlara başladı.

Konya Şeker, depremin ilk gününden devletin yetkili birimleriyle koordineli olarak gıda tırlarını göndermeyi sürdürdü. Bölgelerden gelen tırlar, ihtiyaç doğrultusunda talep edilen noktalara gönderildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da deprem bölgesinde çalışmalara katıldı. Şirket çalışanları ve iştirakleri ile birlikte seferberlik başlatan Konya Şeker, Soma Termik Santrali bünyesinden eğitimli 20 kişilik tam teçhizatlı Arama Kurtarma Timini de, AFAD koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları için yönlendirdi.

Sıcak aş ihtiyacına da cevap vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren marka, kan bağış kampanyasına da büyük destek verdi.

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Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkoyuncu, Konya Şeker ailesi olarak olayın ilk yaşandığı andan itibaren devletin ilgili kuruluşlarıyla hep koordinasyon içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan ve 11 ilimizi kapsayan 6 Şubat depreminin üzüntüsünü halen yaşamaktayız. Bizler de Konya Şeker ailesi olarak olayın ilk yaşandığı andan itibaren başta AFAD olmak üzere, devletimizin ilgili kuruluşları ile hep koordinasyon içinde olduk. Bu çerçevede bizden istenilen her konuda milletimizin yanında olmaya gayret ettik ve olmaya da devam edeceğiz."