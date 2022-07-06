Konya Şehir Hastanesi son dakika: Konya Şehir Hastanesi’nde ne oldu?

Konya Şehir Hastanesi'nde M.A adlı şahıs, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. M.A, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan M.A, ameliyata alındı.

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya öldü mü?

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan M.A hayatını kaybetti. Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı. Şahsın 39 yaşında Hacı Mahmut Akçay olduğu öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.