Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020
Besyo taban puanı kaç? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Merak edilirken bir başka merak edilen konu ise üniversite besyo taban puanları. 2020 Besyo Spor Taban Puanları, 2020 Spor Bilimleri Taban Puanları, Spor yöneticiliği puanları, Antrenörlük Taban Puanları YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra daha çok aranır oldu. Peki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü puanları nedir? Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları 2020. İşte Necmettin Erbakan üniversitesi besyo taban puanları.
2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak 14 Ağustos tarihinde sona erecek. YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı. Bu yıl örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak. Örgün programlarda ise ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunacak.
2020 YKS örgün programlarda, devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.
Necmettin Erbakan üniversitesi besyo taban puanları kaç?
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği: TYT 800 Bin Barajı
Konya Necmettin Erbakan Besyo Spor Bilimleri Yetenek Sınavı 2020 Kılavuzu açıklandı. Sınava başvurabilmek için adayların,2019 (Dönüştürülmüş TYT puan ile) veya 2020 TYT puan türünden ilk 800.000 (sekizyüzbin) aday arasında yer alması gerekmektedir. Milli sporcu olan adayların başvuru puanı 170’dir. Başvurular Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi internet adresinden online olarak yapılacaktır.
Besyo başvuru tarihleri
Başvuru Tarihleri : 10-12 Ağustos 2020
Sınav Tarihleri : 25-28 Ağustos 2020
Sınav Başlama Saati : 10:00
Sınav Yeri : Karatay Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu
Özel Yetenek Sınav Kursu :22-24 Ağustos 2020 (Kurs bilgileri web sayfasında duyurulacaktır)
Sınav Yeri:Karatay Cemil Keleşoğlu Anadolu LisesiSpor Salonu
Özel Yetenek Sınav Kursu : 22-24Ağustos 2020
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Erbakan Üniversitesi besyo için tıklayınız