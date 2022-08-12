Konya Kağıt vergi öncesi kârını yüzde 772 artırdı

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz Konya Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. ‘Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde’ diyerek sürdürülebilir büyüme yolunda hızla ilerleyen şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından ikinci 500 kapsamında, Türkiye’nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135’inci Sırada yer alan Konya Kâğıt San. ve Tic. AŞ. 2022 yılında, 2021 yılına göre daha güçlü bir performans sergilemiştir.

Şirketimiz 2022 ilk yarı yılında fiyat artışlarının yanında bir önceki yıla göre üretim ve satış miktarlarındaki artışların etkisiyle satış hasılatını yüzde 255 artırarak 1,028,697,836 TL’ye çıkarmıştır. Şirketimizin, 2022 ilk yarıyıl vergi öncesi kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 772 artarak 454 milyon 101 bin 413 lira olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yüzde 17.76’dan yüzde 37.08’e çıkmıştır.”