“Bilgiyi ürüne dönüştüren uluslararası üniversite” fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını bu fikir özerine kuran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesidir. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un Kurucu Başkanı olduğu KGTÜ, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmesinde inisiyatif alan çiftçilerimizin emeği ile kurulmuş olup, ülkemizin gıda ve tarım alanında ihtiyaç duyduğu hayati öneme sahip bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesini ve bunları uygulamaya dökecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak kurulan KGTÜ, öğrencilerine üniversitesanayi işbirliği çerçevesi içerisinde henüz mezun olmadan ciddi bir tecrübeye sahip olma ve Ar-Ge projelerinde yer alma imkânı sağlıyor. Üniversite yönetimi aday öğrencilere şu mesajları veriyor:

● Torku markasının mimarı, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding çatısı altında yer alan gıda, enerji, bilişim, tarım, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret, malzeme, biyoteknoloji, kimya, tohumculuk, hayvancılık gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren 40’ın üzerindeki işletmeden, iş tecrübesi edinmek için faydalanabileceksiniz.

● Bilgiyi yüksek katma değere ve ürüne dönüştüren bir akademik hayatın parçası olarak henüz mezun olmadan Ar-Ge projelerinde yer alabileceksiniz. Sanayi ile iç içe bir eğitim alırken, alanında uzman, akademik derecelerini Türkiyenin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden almış, yurt içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip seçkin akademisyenlerin deneyimlerinden faydalanabileceksiniz.

● Erasmus+ programına ilaveten KGTÜ’nün gerçekleştirdiği eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ikili işbirlikleri sayesinde yurt dışındaki pek çok üniversitenin sunduğu imkânlardan yararlanabileceksiniz.

● KGTÜ’ye geldiğiniz andan itibaren esnek bir eğitim modeli ile önce programınızı sonra uzmanlaşmak istediğiniz alanı (bölümü) seçerek hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Doğa dostu ve sürdürülebilir koşullarda en son teknolojiyi yaşayarak bugünden geleceğin içerisinde olacak ve onu şekillendireceksiniz. T-shaped eğitim modeli ile alanınızda uzmanlaşırken bu uzmanlığınızı disiplinler arası bir iş tecrübesine yayma fırsatı bulacaksınız. Türkiye gibi tarım ve gıda alanında potansiyeli büyük bir ülkeyi, yine bu alanlarda ayağa kaldırıp, tarım ve gıdanın zirvesine taşıyacak takımın bir parçası olacaksınız.

Öğrencisine yatırım ve Ar-Ge’de öncü

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin farklı kriterler açısından değerlendirildiği ve sıralandığı YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

YÖK tarafından hazırlanan raporun önde gelen kriterlerinden olan ve nitelikli eğitimin başlıca göstergelerinden kabul edilen, öğretim üyesi (akademisyen) başına düşen öğrenci sayısı açısından üniversitemiz, öğretim üyesi başına düşen 7 öğrenci ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Öğrencinin akademisyenle etkileşimi, soru sorarak öğrenebilmesi ve öğrendiklerini tartışabilmesi açısından büyük önem arz eden öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısındaki sıralamasıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, eğitim kalitesi açısından ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından olduğunu ortaya koymuş oldu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK tarafından hazırlanan rapordaki bir diğer önemli kriter olan “Öğrenci Başına Cari Gider” sıralamasında da raporda yer verilen 69 yükseköğretim kurumu arasında ikinci sırada yer alarak öğrencisine verdiği değeri göstermiş oldu. Öğrencilerine gerek eğitim gerekse araştırma ve proje geliştirme anlamında sağladığı üst düzey olanaklara ve fiziki altyapı imkânlarına ilaveten, öğrencilerine Türkiye’nin en kapsamlı burs paketlerinden birini sunan üniversitemiz, eğitim kalitesi ile olduğu gibi öğrencilerine yaptığı yatırım açısından da yine ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını gösterdi.

Raporda özellikle dikkat çeken bir diğer nokta olan ve ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma proje bütçelerine göre sıralandığı listede üniversitemiz yaklaşık 30 milyon lira araştırma bütçesi ile 68 vakıf yükseköğretim kurumu içerisinde 15’nci sırada yer alarak henüz genç bir üniversite olmasına karşın pek çok vakıf üniversitesini geride bıraktı.

Sanayi ile iç içe uluslararası bir araştırma üniversitesi vizyonu ile kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, söz konusu sıralaması ile kuruluş amacına uygun şekilde bilgiyi ürüne dönüştüren bir üniversite yaklaşımına sahip olduğunu ortaya koydu.

FAKÜLTELER

● Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ● Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ● Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Rektörden mesaj

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olup üniversitemizin arkasında Torku markasının mimarı, ülkemizin sayılı kuruluşlarından, Türk Çiftçisinin pancar üretici kooperatiflerinin bir iştiraki olan Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding yer alıyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni Konya Şeker kurdu. Kooperatif temelli bu yapının desteği ile üniversitemiz öğrencilerine en iyi imkânları sağlarken onlara 45 tesis ile gerçek bir üniversite-sanayi işbirliği ortamında eğitim alma ve henüz mezun olmadan ciddi bir tecrübe kazanma imkânı sunuyor.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü