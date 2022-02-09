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Gündem Konya - Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Gündem

Konya - Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Konya - Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:15:00 -
Konya - Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor.

Konya - Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı.

Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı.

TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.

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