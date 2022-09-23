Konutta yüzde 25 arsada yüzde 12,5

Hacı Yakışıklı New York

BM 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için geldiği New York’ta temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin sonunda Türkevi’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, New York temaslarına ilişkin, “Son derece verimli, yoğun bir ziyaret oldu. Hamdolsun BM’nin tam karşısında böyle bir Türkevi’ne sahip olmak Allah’ın bize bir lütfu. Biz esbaba tevessül ettik, neticesini de aldık. Şimdi de burada bütün liderlerle yaptığımız görüşmelerle çalışmalarımızın neticesini görüyoruz” diye konuştu.

Diplomaside küresel lider

Ukrayna-Rusya krizine değinen erdoğan, şunları kaydetti: “Bu savaşın her iki ülke halkına, bölgeye, dünyaya ödettiği bedeller ortada. Ancak biz attığımız adımlarla bir noktada umutluyuz. Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarımız devam ediyor. Bölgesel ve küresel krizlerde arabulucu ve istikrarlaştırıcı bir rol oynayacağımızı ifade ettik. Küresel arabulucu rolümüz ve diplomasideki lider konumumuz bizi daha çok inisiyatif almaya zorluyor. Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne baştan beri inandı ve bunu da ispatlamaya çalıştı. Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inandığının neticesini de şimdi bu rehine mübadelesiyle almış durumda. Bu bizi ayrıca çok çok mutlu kılıyor.”

Rusya'dan KKTC’ye uçuş

Erodğan, KKTC ile ilgili de şunları ifade etti: “Putin’le görüşmelerimizde de Kuzey Kıbrıs meselesine değindim. Tüm liderlere Kıbrıs’taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik. Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlarsa bundan memnuniyet duyarız. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde KKTC’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır.”

BM üyeliği eşit olmalı

BM’nin yapısına da sözü getiren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sonunda dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi ‘hem daimî üyeleri artıralım hem geçici üyeleri artıralım’ diyorlar. Ben diyorum ki ‘daimî ve geçici’ olmamalı, tek tip olmalı. Ve tamamen dönüşümlü üyelik sistemini getirmek lazım. Bu sistemle 193 üye mi var; bu 193 üyeyi dönüşümlü hale getirmek lazım; 20 ise 20 ama bu dönüşümlü olmalı. Ben buraya da geleceklerine inanıyorum. Biden’ın açıklaması aslında bunun bir yol haritası olmuştur ve bu yol haritası öyle kolay kolay olmadı. Şimdi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken veya ‘Daha adil bir dünya mümkün’ derken, işte buralardan buraya geldik. Ve ben bunu da başaracağımıza inanıyorum.”

Pelosi'nin cürmü yok

Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan’ı ziyareti sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “Pelosi’nin bu ziyaretiyle kalkıp da Kafkasya’daki bu gelişmelere darbe vuracak ne mecali var ne cürmü var. Ben inanıyorum ki o birçok yeri de rahatsız etmiştir. Buradan döndükten sonra gereken adımları da atarız. Şimdi Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi var. Prag’daki zirveye katılmamız halinde, Paşinyan’ın oraya gelme durumu var. ‘Orada görüşebilir miyiz?’ diye de bir düşüncesi olmuş galiba. Belki orada kendisiyle bu konuları ayrıca bir görüşme durumumuz olabilir. Fakat Kafkasya’da bizim de bazı hamlelerimiz olacak. Şimdilik sadece planlama süreci içerisindeyiz. Sayın İlham Aliyev kardeşimizle de bunları konuşup, ona göre adımlarımızı atacağız.”

Mir Kart meselesi

Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında AB ve ABD tarafından Türk şirketlerinin ve bazı bankalarının kredi kartı kullanımı da dahil olmak üzere mercek altına alınmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı, “Bu konuda en önemli nokta Mir Kart denilen olaydır. Bu Rusya ile bizim aramızda bir adımdı. Bu konu hakkında atacağımız adımların değerlendirmelerini ilgili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Bunlar dostluğa falan yakışmıyor, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar” dedi.

Konutu 500 bine çıkaracağız

Sosyal konut projesine ilişkin yeni müjdeler de veren Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şu anda talep 5 milyona yaklaştı. Bir şey daha söyledim; biz şimdi bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız. İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

Yüzde 25 indirim müjdesi

Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Ayrıca arsa alıcılarına yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya 19 Ekim tarihine kadar sürecek.”