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Ekonomi Konutta balon fiyatlar patlıyor! Yatırımcı artık buraya koşuyor
Ekonomi

Konutta balon fiyatlar patlıyor! Yatırımcı artık buraya koşuyor

Yeniakit Publisher
2024-01-23 14:00:00 -
Konutta balon fiyatlar patlıyor! Yatırımcı artık buraya koşuyor

Sektör temsilcileri fiyatların özellikle gayrimenkulde gerçek fiyatlara ineceği tahminine yer verirken yeni bir yatırım aracına dikkati çektiler....

Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar ev almak isteyenleri uzun bir dönem zorladı. Pandemi sonrasında yaşanan büyük depremler ve yaşanması öngörülen İstanbul depremi korkusu, dolar kurundaki dalgalanmalar konut fiyatlarını aşırı şekilde şişirmişti.

Rakamlar şişirilmiş!

Bu şişirilmiş fiyatların son 6 aydır düşüşe geçtiğini ve neredeyse %20 %22 oranında bir düşüş yaşandığını söyleyen TÜGİAD Üyesi, Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Piyasadaki gayrimenkul rakamları çok şişmişti, yani değerinde değildi. Fazlasıyla şişirilmiş rakamlar. Bunlar piyasa şartları ile ilgili değil maalesef bireysel nedenlerle şişirilmiş rakamlar” dedi.

Gerçek değere mi geliyor?

Yeni yapılacak projelerde müteahhitlerin büyük zorluklar içinde projelere girdiğinden bahseden Özlü, “İnşaat maliyetleri çok yükseldi ama konut fiyatlarının yükselmesi biraz da bizim halkımızla alakalı bir şeydi. Yabancı yatırımcının da çok rağbet gösterip konutu yatırım aracı olarak görmeleri nedeniyle işte ‘benim malım 5.000.000 TL ama yabancı alırsa 7.000.000 TL olur, yabancı alsın’ böyle böyleşişti rakamlar aslında. Şu anda bana geriliyor gibi gelmiyor,düşüş de demiyorum fiyatlar gerçek değerine gelmeye başlıyor” diye konuştu.

Yatırım için alınmıyor

Konut satışlarının durmasının, fiyatların düşmesine etki edeceğinden bahseden Özlü, “İhtiyacı olup da mecbur ev almak zorunda olanlar konut alıyorlar, onun haricinde kimse artık yatırım aracı olsun diye ev almıyor” dedi.

Arsa alımına kaydı

Konuta erişimin zorlaşmasıyla ev sahibi olmak isteyenler arsaya yöneldi. Konut Fiyatlarının aşırı uç noktalara gelmesiyle, tapu sahibi olmak isteyen insanların diğer alternatifi de arsa alımı. Ev almaya maddi gücü yetmeyenler arsa alımına yöneliyor. Özlü, “Arsaya yönelme var çünkü konutlar büyük paralar olunca daha küçük ölçeklerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar arsaya yöneldi" dedi.
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