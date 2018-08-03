Konut ve işyerleri Lifecell’e emanet

Özel olarak geliştirilmiş hareket algılama sensörüne sahip olan Lifecell Supercam, kullanıcının belirlediği zaman dilimi içerisinde hareket eden her şeyi algılayıp, alarm üretiyor ve kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderiyor. Akıllı telefonlara kurulan Supercam uygulamasıyla çok basit şekilde yönetilen sistem, kullanışlı ara yüzü sayesinde kullanıcı dostu hizmet kalitesi sunuyor. Lifecell Supercam sürekli buluta kayıt (CVR) yapabiliyor ve bu sayede 30 güne kadar olan kayıtlar bulut ortamına arşivleniyor ve geriye dönük olarak izlenebiliyor.