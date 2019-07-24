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"Konut satışlarındaki düşüşün nedeni yüksek faiz"

Türkiye Müteahhitler Birliği: - "Konut ihtiyacı mevcut iken satışlardaki düşüş, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerden kaynaklanıyor"- "Yurt dışında bu yılın ocak-haziran döneminde 5,1 milyar dolarlık 109 proje üstlenildi"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
"Konut satışlarındaki düşüşün nedeni yüksek faiz"

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliğince (TMB), ülke genelinde konut ihtiyacı varken satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek faizler nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, gerileyen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerden kaynaklandığı bildirildi.

Birliğin bu yılın 2'inci çeyreğine ilişkin sektör analizinde, Türk müteahhitlik firmalarının, son dönemde yurt içinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt dışı projelere yoğunlaştığı belirtildi.

Bu kapsamda bu yıl için 20 milyar dolarlık proje üstlenilmesi hedeflendiği hatırlatılan analizde, ocak-haziran döneminde 5,1 milyar dolarlık 109 projeye imza atıldığı, bugüne kadar üstlenilen proje sayısının da 9 bin 700'ü aşarak 386 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Analizde, sektörün son dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağırlık verdiği belirtilerek, "Mevcut tablo, bu yıl sektörün yurt dışında 10 bininci projesini üstleneceği ve 2018'de yakaladığı 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

- "Yapısal reformlar uygulamaya konulmalı"

Analizde, yüksek maliyet artışları nedeniyle işleri nedeniyle yüklenicilerin yaşadığı sıkıntılara da yer verilerek, tasfiye/devir/süre uzatımı düzenlemesiyle ilgili belirsizliklere değinildi.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının yanı sıra ABD ile S-400 konusunda kaydedilen gelişmelerle siyasi belirsizliklerin kısmen de olsa geride bırakıldığı ifade edilen analizde, gelecek dönemde ekonominin verimli ve şoklara karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla orta ve uzun vadeli yapısal reformların uygulamaya konulmasının önemi vurgulandı.

- "Belirsizlikler ortadan kalkarsa konut tarafı toparlanabilir"

Türkiye'de konut fiyatlarının ve stok erime hızının düştüğüne işaret edilen analizde, şunlar kaydedildi:

"2019 sonuna kadar uzatılan vergi teşviğine rağmen yılın ilk yarısında konut satışlarında gerileme artmış, ekonomideki belirsizlik ortamı arz ile talebin buluşamadığı tabloyu oldukça belirgin kılmıştır. Türkiye'de halen konut ihtiyacı mevcut iken satışlardaki düşüş, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. Sektör temsilcileri belirsizliklerin ortadan kalkması ve finansman koşullarının iyileşmesi halinde ancak yılın son çeyreğinde konut segmentinde toparlanma beklentisini dile getirebilmektedir."

Analizde, Türk müteahhitlerinin Irak pazarındaki birikmiş alacaklarının ödenmesi ve mevcut projelerinin tamamlanmasıyla, savaşın ardından başlaması beklenen yeniden imar çalışmalarından önemli pay alabilecekleri değerlendirmesi de yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
  1. analiz
  2. Türkiye Müteahhitler Birliği

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