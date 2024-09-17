Konut satışlarında en yüksek rakam görüldü!

Konut satışında yüksek faiz oranlarına rağmen 134 bin 155 adetle ağustosta yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satış sayısı, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.

En yüksek konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılırken, Hakkari, Ardahan ve Bayburt son üçte yer aldı.

Tatil dönemi olması, yüksek faiz oranları ve konuta ulaşım sorunlarına rağmen ağustosta yılın en yüksek rakamı görüldü. Bu rakam ayrıca tüm zamanların en yüksek üçüncü ağustos ayı rakamı olarak öne çıktı.

İpotekli konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574 oldu. İpotekli satışların toplam satışlar içerisinden aldığı payda yüzde 10,1 ile yılın en yüksek ikinci oranı kayıtlara geçti.

Öte yandan yılın 8 ayındaki konut satış adedinde yüzde 1,1 artışla 806 bin 317'ye ulaşıldı.