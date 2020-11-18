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Ekonomi Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,6 arttı
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:14:00 -
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,6 arttı

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Eylül 2020’de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti. Eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,5, 1,3 ve 1,2 artış gösterdi.

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