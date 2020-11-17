  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:42:55 -
Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 27,3 artışla 146,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Eylül 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,5, 1,3 ve 1,2 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,7, 27,2 ve 27,8 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı

Samsun'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine k..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay