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Medya Konuğu ağlarken Ece Üner'in gözyaşı dökmek için kendini zorlaması olay oldu!
Medya

Konuğu ağlarken Ece Üner'in gözyaşı dökmek için kendini zorlaması olay oldu!

Hüngür hüngür ağlayarak evliliğinde başından geçen kötü olayları anlatan konuğunu dinleyen Ece Üner, sosyal medyanın diline düştü. Konuğunun gözyaşlarına eşlik etmek isteyen Üner'in bir türlü ağlayamaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 11:57:00 -

Ece Üner'in sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında ilginç bir an yaşandı.

Konuğu hüngür hüngür ağladı

Programa katılan Zeynep isimli bir konuk, 4 çocuğu ile kapının önüne konulduğunu iddia ederek başından geçenleri ağlayarak anlattı. Kadın, "Ben 24 saat uyumamışım 2 tane çocuğun 1 tanesini eline almıyor. Kafasını çekmiş güzel etmiş, her şey ona güzel geliyor. Ama bana gelmiyor. Artık yıpranıyorum. Bir tek 4 çocuğu çekmiyorum. Senin aileni de çekiyorum, işini de çekiyorum, hesabını da tutuyorum. Her şekilde Zeynep Zeynep. Bir tane şarjı alıp doldurmuyor. Zeynep şarja tak, hesabını yap. Yoruldum, usandım, bezdim, tiksindim. Nasıl seveyim seni? Bana o kadar şeyler yapmışsın. Ben yine çalışırım yine kazanırım, yaparım. Bana diyor ki senden elimi çekersem bir hiçsin. Kim hiç? Sen bana ne yaptın ki ya? Benim gücümle kendi gücüne güç kattın." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını akıtamadı

Kadının anlattıkları karşısında Ece Üner'in yüzündeki ifade ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Üner, bir süre ağlayacak gibi olsa da gözyaşını tüm çabasına rağmen akıtamadı.

Üner'in ağlamak için kendini zorlaması, sosyal medyada ti'ye alındı.

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Yorumlar

cakma müge anligiller icin kesik kurusogan bulundurmalari iyi olabilir;)

.....
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100DEFA LAİDEMOKRASİ DİYEN SAMAN KAFALILAR TÜRKİYEDE DURDURDĞUNUZ HERGELİŞME HER FİTNE BARILILARIN KUCAĞINA OTURTACAKSINIZ GELECEK NESİLERİ ONLARDA BULARA YAPTIKLARINI TORUNLARINIZA YAPACAK ACI ÇEKELER DE BİROLMAYAN DEDELERİNE BEDUA EDCEK OHHHHHHHHEDİY

MERHAMETSİZ BEN BANANE DİYEN NESİL YETİŞTİRMENİN SONU SON OLMIYACAK
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