Kontrolden çıkan traktör baba ile oğlunu ayırdı: Baba öldü, oğlu yaralı kurtuldu
Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası can aldı. Traktörün altında kalan 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa yaşamını yitirdi, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu ise yaralı kurtuldu.
TIR şoförü olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Zafer Kocaboğa’nın kullandığı traktör seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan traktör devrilirken, araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk kendini atarak yaralı şekilde kurtuldu. Devrilen traktörün altında kalan Kocaboğa olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaboğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kocaboğa’nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Talihsiz adamın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.