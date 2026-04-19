Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi
A101 marketlerinde 23 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni kampanya döneminde, teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok fırsat alıcılarını bekliyor.
Perakende devlerinden A101, 23 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla piyasayı sarsmaya hazırlanıyor. Hem çocukları hem de ev ekonomisini düşünenleri sevindirecek olan kampanya döneminde, teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede devasa fırsatlar raflardaki yerini alacak.
Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Smart TV: 38.999 TL
Onvo 550VIN6000 55" İç Mekan Led Ekran: 45.999 TL
Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Smart TV: 28.999 TL
Samsung QE50Q7FAAUXTK 50" QLED TV: 28.999 TL
7 Parça Banyo Seti: 999 TL
Metaltex Tuvalet Kağıtlığı/Askılı Banyo Rafı: 199 TL
4+1 Merdiven: 899 TL
Vakumlu Silikon Fırça: 69,50 TL
Magly Manyetik Yapı Blokları (36 Parça): 899 TL
Oyuncak Elektrikli Süpürge: 379 TL
Oyuncak Lisanslı Renkli Toplar: 119 TL
Matchbox İş Makineleri: 299 TL
Solar Aydınlatma Sistemi: 1.299 TL
Solar Şık Duvar Aydınlatma: 349 TL
Alüminyum El Feneri: 249 TL
Bahçe Sensörlü Yer Solar Lamba: 459 TL
Triathlon Sayaçlı Atlama İpi: 99,50 TL
Yarım Denge Topu: 999 TL
Triathlon T-105 Atlama İpi: 129 TL
Triathlon T-239 Karın Kası Geliştirici Ems Cihazı: 399 TL
Sisal Yolluk (80x300 cm): 1.399 TL
Sisal Halı (120x180 cm): 1.199 TL
Sisal Yolluk (80x150 cm): 699 TL
Pamuklu Desenli Halı (120x180 cm): 899 TL
15 Jant Bisiklet: 2.999 TL
Demir Bisiklet Ön Sepet: 299 TL
Çıngırak Bisiklet Zili: 44,50 TL
Bisiklet Çantası: 349 TL
REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet: 64.990 TL
VOLTA VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped: 89.990 TL
REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL
VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped: 39.990 TL
Kiwi KWC 7130 Cam Temizleme Robotu: 4.599 TL
Pierre Cardin Çelik Kettle: 699 TL
Kiwi KSW 3072 Dikiş Makinesi: 2.799 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı: 1.399 TL
Kiwi KWP-8555 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 8.499 TL
Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.999 TL
NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 23.999 TL
CM 711 7 KG Çamaşır Makinesi: 14.799 TL
Bambum Porselen 10 Parça Kahvaltı Takımı: 699 TL
Desenli Opal Tabak Çeşitleri: 59,50 TL
English Home Porselen Fincan Takımı 2'li: 239 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı (600 cc): 74,50 TL
Züber Kidz Çilekli Meyve Topu 42 g: 49,50 TL
Zühre Ana Yer Fıstıklı ve Muzlu Meyve Bar 35 g: 37,50 TL
Zühre Ana Çilekli Kakao Yüksek Proteinli Bar 40 g: 52,50 TL
Zühre Ana Badem & Ananaslı Meyve Bar 35 g: 58,50 TL
Mipo M26 Cep Telefonu (4GB RAM / 128GB Hafıza): 5.999 TL
Mipo M28 Cep Telefonu 128 GB: 6.499 TL
Mipo M33 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu: 4.799 TL
JBL Tune 527BT Kablosuz Kulaküstü Kulaklık: 1.899 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1200 g): 349 TL
Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir (750 g): 179 TL
Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (900 g): 199 TL
Yörsan Yarım Yağlı Homojenize Bidon Yoğurt (2 kg): 129,50 TL
Superfresh Dondurulmuş Bol Malzemeli Pizza (510 g): 169 TL
Feast Dondurulmuş Tırtıklı Ufo Patates (1 kg): 119,25 TL
Maret Dondurulmuş Soslu Dana Döner (300 g): 169 TL
Hastavuk Dondurulmuş Piliç Bütün Göğüs: 109,50 TL (kg)
Cipso Patates Cipsi Çeşitleri (160 g): 52,50 TL
Çerezya Çiğ Badem (250 g): 155 TL
Çerezya Kavrulmuş Badem İçi (250 g): 155 TL
Nescafé 2'si 1 Arada / 3'ü 1 Arada (15'li Paket): 99,15 TL