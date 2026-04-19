Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!

Kırk günlük çatışma sürecinde ABD'yi ateşkese mecbur bıraktıklarını iddia eden Kalibaf, İsfahan'da yaşananları tarihi bir rezalet olarak niteledi. Batı'nın füze kapasitesini yok etme girişimlerinin başarısız olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yalnız kaldığını ve müttefiklerinden bile destek bulamadığını öne sürdü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin savaş planlarını "stratejik bir hata" olarak niteledi.

Kalibaf, “İran'ı Venezuela zannettiler. Venezuela'da yaptıkları gibi üç-dört günde gelip alacaklarını düşündüler. Biz bu İran petrolünü elimizde tuttuk. Her kim petrol istiyorsa gelip Basra Körfezi'nden alsın görelim. Eğer düşman hedeflerine ulaşamazsa yenilmiş sayılır. Biz saldırmadık, o saldırdı ve belli hedefleri vardı. İran'ı teslim almak istiyordu; iki-üç günden bahsediyordu. Bugün kaçıncı gündeyiz? Kırk gündür savaşıyoruz. On gün de ateşkes, on-on iki gün ara vardı. Ancak bu kırk gün içinde onları ateşkese mecbur bıraktık; yani bizi teslim alamadılar” dedi.

Meclis Başkanı, İsfahan’da yaşananları 1980’deki Tabas operasyonundan daha rezalet olarak tanımladı. Kalibaf’ın eleştirilerinin hedefinde ABD’nin İsrail politikası da vardı.

Kalibaf, “Başlarda mutlaka şunu diyordu: "Yaptığım bombardımanlarla İran'ın füze kapasitesini yok edeceğim." ama zaman geçtikçe gördü ki atış sıklığımızda ve isabet oranımızda hiçbir değişiklik olmadı. Ne kadar bombaladıysa da saldırı gücümüzü yok edemediğini gördü. Biz zaten daha önce başlarına bir şey gelmeyeceğini söylemiştik. Hatta geçen sefer fırlatma rampalarımızda savunmasızdık. Bu sefer ise ateş gücümüzün büyüklüğünü ve çeşitliliğini gördünüz. İsfahan'da, "Tabas operasyonu"ndan daha beter bir rezaletle karşı karşıya kaldılar. Batı ve doğu sınırlarımızdan devrim karşıtlarını destekleyerek ve onlara silah vererek bizi buralarda çatışmaya çekmeyi planlıyorlardı. Her ne denedilerse muvaffak olamadılar. Savaş öncesinde de sonrasında da iç karışıklık peşindeydiler. Bunu gördük. Ama aslında bu işi beceremediler. Kara harekatı yapmaya karar verdiler ama yapamadılar” diye konuştu.

Kalibaf ABD’nin NATO’yu ve dünyayı yardıma çağırdığını ama kimsenin cevap vermediğini iddia etti.

İranlı Meclis Başkanı, “Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmek ve burayı açmak için geldiler. Dünyayı yardıma çağırdılar ama kimse cevap vermedi. NATO'yu çağırdılar, kimse cevap vermedi. Kendileri bu işi yapmaya kalktı, yine kimse destek vermedi. İşte bu yüzden biz bu savaşta galibiz. Bunu kendileri de itiraf etmek zorunda kalacaklar. Dostlarımız ve dünya kamuoyu bunu görüyor. Bakın, bu durum "onların ordusunu yok ettik" demekten çok daha farklı ve daha büyük bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.