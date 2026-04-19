  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış! Türkiye'den batarya üretimi hamlesi! Kritik ham madde adımı atıldı Uşak’ta skandalın perde arkası aralanıyor! Dijital Materyallerden “Özel Arşiv” ve “Hayali Personel” çıktı Sosyal medyada dijital temizlik: Çocuklar tehlikenin kıyısından dönüyor! Ataşehir’de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu! Yat partisinden skandal tapelere! Sizi dünyanın her yerinde böyle izliyorlar! Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti! CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü
Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı üç-dört günde teslim alma hayallerinin hüsranla sonuçlandığını ilan etti. Washington'un İran'ı Venezuela ile karıştırdığını belirten Kalibaf, asimetrik savaşta kazanan tarafın Tahran olduğunu savundu.

Kırk günlük çatışma sürecinde ABD'yi ateşkese mecbur bıraktıklarını iddia eden Kalibaf, İsfahan'da yaşananları tarihi bir rezalet olarak niteledi. Batı'nın füze kapasitesini yok etme girişimlerinin başarısız olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yalnız kaldığını ve müttefiklerinden bile destek bulamadığını öne sürdü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin savaş planlarını "stratejik bir hata" olarak niteledi.

 

Kalibaf, “İran'ı Venezuela zannettiler. Venezuela'da yaptıkları gibi üç-dört günde gelip alacaklarını düşündüler. Biz bu İran petrolünü elimizde tuttuk. Her kim petrol istiyorsa gelip Basra Körfezi'nden alsın görelim. Eğer düşman hedeflerine ulaşamazsa yenilmiş sayılır. Biz saldırmadık, o saldırdı ve belli hedefleri vardı. İran'ı teslim almak istiyordu; iki-üç günden bahsediyordu. Bugün kaçıncı gündeyiz? Kırk gündür savaşıyoruz. On gün de ateşkes, on-on iki gün ara vardı. Ancak bu kırk gün içinde onları ateşkese mecbur bıraktık; yani bizi teslim alamadılar” dedi.

Meclis Başkanı, İsfahan’da yaşananları 1980’deki Tabas operasyonundan daha rezalet olarak tanımladı. Kalibaf’ın eleştirilerinin hedefinde ABD’nin İsrail politikası da vardı.

 

Kalibaf, “Başlarda mutlaka şunu diyordu: "Yaptığım bombardımanlarla İran'ın füze kapasitesini yok edeceğim." ama zaman geçtikçe gördü ki atış sıklığımızda ve isabet oranımızda hiçbir değişiklik olmadı. Ne kadar bombaladıysa da saldırı gücümüzü yok edemediğini gördü. Biz zaten daha önce başlarına bir şey gelmeyeceğini söylemiştik. Hatta geçen sefer fırlatma rampalarımızda savunmasızdık. Bu sefer ise ateş gücümüzün büyüklüğünü ve çeşitliliğini gördünüz. İsfahan'da, "Tabas operasyonu"ndan daha beter bir rezaletle karşı karşıya kaldılar. Batı ve doğu sınırlarımızdan devrim karşıtlarını destekleyerek ve onlara silah vererek bizi buralarda çatışmaya çekmeyi planlıyorlardı. Her ne denedilerse muvaffak olamadılar. Savaş öncesinde de sonrasında da iç karışıklık peşindeydiler. Bunu gördük. Ama aslında bu işi beceremediler. Kara harekatı yapmaya karar verdiler ama yapamadılar” diye konuştu.

 

Kalibaf ABD’nin NATO’yu ve dünyayı yardıma çağırdığını ama kimsenin cevap vermediğini iddia etti.

İranlı Meclis Başkanı, “Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmek ve burayı açmak için geldiler. Dünyayı yardıma çağırdılar ama kimse cevap vermedi. NATO'yu çağırdılar, kimse cevap vermedi. Kendileri bu işi yapmaya kalktı, yine kimse destek vermedi. İşte bu yüzden biz bu savaşta galibiz. Bunu kendileri de itiraf etmek zorunda kalacaklar. Dostlarımız ve dünya kamuoyu bunu görüyor. Bakın, bu durum "onların ordusunu yok ettik" demekten çok daha farklı ve daha büyük bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

 

 

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!
Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Dünya

Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti!

Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!
Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!

Dünya

Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok!

İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz
İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz

Gündem

İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz

Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

Gündem

Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23