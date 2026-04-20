İspanya resmi başvuruya hazırlanıyor: AB katliamcılar ile ortak olamaz! Bu kadar basit!

İspanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımından dolayı bir yıldan fazla bir süredir dile getirdiği, Avrupa Birliği'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasının feshedilmesi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Salı günü Brüksel’de AB ortaklık anlaşmasının feshedilmesi için resim talepte bulunacaklarını belirten İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Uluslararası hukuk ile Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerini ihlal eden İsrail, Avrupa Birliği ile ortak olamaz. Bu kadar basit" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) Endülüs bölgesindeki bir mitinginde yaptığı açıklamada, 21 Nisan Salı günü Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesini resmi olarak önereceklerini duyurdu.

Sanchez, "Uluslararası hukuku ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerini ihlal eden bir hükümet (İsrail), Avrupa Birliği ortağı olamaz. Bu kadar basit." dedi.

İspanya'nın İsrail halkını "dost" olarak gördüğünü ve Netanyahu hükümetine karşı atılan adımların İsrail halkına karşı olmadığını kaydeden Sanchez, "İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ederek acı, ıstırap ve ölüme yol açtığını" ifade etti.

ALMANYA KARŞI ÇIKIYOR

İspanya'nın bu talebine mevcut durumda Slovenya ve İrlanda'nın açık bir şekilde destek verdiği, Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin karşı olduğu biliniyor.

İspanya hükümetinde özellikle koalisyonun küçük ortağı olan Sumar ittifakı, bir yılı aşkın bir süredir Başbakan Sanchez'den İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sonlandırılmasını talep ediyordu.

Ayrıca, söz konusu AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için "Avrupa Vatandaş Girişimi" de topladığı 1 milyondan fazla imzayı AB Komisyonuna geçtiğimiz haftalarda sunmuştu.

Yorumlar

Vay vay

Dunyada senin gibi bir lider yok pedro sanchez. 

Vahap

Almanya kesin karşı çıkıyordur zira Siyonıstin AB deki çocuğu Almanyadır lakin bu durumu sokaktaki biracı ve patatesci Alman bilmez bilemez o ancak parasına bakar.
