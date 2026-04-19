Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti
COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, akıcı İngilizcesi ve kararlı duruşuyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı olarak görev yapan Erdoğan, iklim krizinin sadece teknik bir mesele değil, vicdani bir miras meselesi olduğunu vurguladı.
Toplantıda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin küresel etkilerine değinen Ömer Tayyip Erdoğan, sorunun çözümünde genç kuşağın üstlenmesi gereken role işaret etti. Erdoğan, "Buraya sadece teknik bir çevre sorununu tartışmak için gelmedik. Bizler, bütün bir neslin geleceğini ve üzerimizdeki ağır sorumluluğu düşünmek için buradayız" sözleriyle katılımcılara seslendi.
Küresel platformda dikkat çeken performans
Genç yaşına rağmen uluslararası bir platformda üstlendiği danışmanlık göreviyle iklim diplomasisinde aktif rol alan Erdoğan'ın konuşması, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İklim krizine karşı çözüm önerilerini İngilizce olarak dünyaya duyuran Ömer Tayyip Erdoğan, sürdürülebilir bir gelecek için küresel iş birliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.