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Yerel Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti, faciadan dönüldü
Yerel

Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti, faciadan dönüldü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü TIR, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 04:12:00 -
Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti, faciadan dönüldü

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Devrilen TIR'ın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi. Bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen TIR'ın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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