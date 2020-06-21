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Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:44:50 -
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nezahat A. idaresindeki 35 KG 0037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atarak ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan G.A. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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