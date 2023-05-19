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Yerel Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 08:30:00 -
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

 Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ayazma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Ö. yönetimindeki 32 YS 322 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Faruk Ö. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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