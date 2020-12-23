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Gündem Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu
Gündem

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçarken ekipler arama çalışması başlattı. Kısa bir süre sonra sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 05:57:00 -
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu

Kaza, saat 00.30 sıralarında hayvanpazarı civarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tahir Yavuz yönetimindeki 48 ADJ 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yavuz'u otomobil içerisinde ve çevresinde bulamadı.

Ağabeyine ulaştı

Çevrede geniş çaplı incelemeler yapan ekipler, Yavuz'un ağabeyinin polisi arayarak, kardeşinin kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu aktarması üzerine çalışmalar durduruldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

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