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Yerel Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:02:00 -

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta merkeze bağlı Kuleönü Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Ş. (30) idaresindeki 32 ACL 205 plakalı otomobil seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hümanur B. (4) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Seher Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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