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Kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara daldı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:18
Kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Kaza, Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PV 909 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan E. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sırasında kimsenin yoldan geçmemesi ve dükkanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cihan E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:18
  1. Bursa
  2. İnegöl
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