Kontrol bileğinizde: Volkswagen artık Apple Watch ile yönetiliyor

Volkswagen, myVW uygulamasına Apple Watch desteği ekleyerek araç kontrolünü bileğe taşıdı. Kilit açma, ışıkları yakma ve şarj takibi gibi özellikler artık saatinizden yönetilebiliyor.

Volkswagen, myVW uygulamasına Apple Watch desteği ekleyerek sürücülerin araçlarını doğrudan bileklerinden kontrol edebilmesini sağladı. Bu yenilik, 2020 model yılı ve sonrası hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarda geçerli.

Apple Watch üzerinden sunulan özellikler arasında kilit açma/kapama, kornaya basma, ışıkları yakma ve araç durumunu görüntüleme bulunuyor. Elektrikli modellerde ise şarj başlatma-durdurma, şarj seviyesini takip etme ve uzaktan klima kontrolü gibi ek fonksiyonlar yer alıyor.

Kullanıcıların bu bağlantılı özellikleri aktif edebilmesi için myVW uygulamasını indirip aracı sanal garaja eklemesi ve uygun bir bağlı araç hizmet planını aktifleştirmesi gerekiyor. Bu noktada hizmetin abonelik gerektirmesi bazı kullanıcılar için dezavantaj oluşturabilir. Hizmet ne yazık ki Türkiye'de kullanılabilir durumda değil.

