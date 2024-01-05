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Yerel Konteyner yangını büyümeden söndürüldü
Yerel

Konteyner yangını büyümeden söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-05 13:06:00 -
Konteyner yangını büyümeden söndürüldü

Batman'da çöp konteynerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kent merkezinde çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören Recep Ekinci adlı vatandaş, konteynerdeki yangını bidona doldurduğu suyla söndürdü. Konteynerden çıkan dumanın vatandaşı rahatsız ettiğini belirten Ekinci, "Lütfen çöp konteynerindeki çöpleri ateşe vermeyelim. Maddi ve manevi olarak, insan sağlığı açısından da kimsenin bu tür olumsuz davranışlar sergileme hakkı yoktur" dedi.

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