Konsoloslukların kapatılması! Çavuşoğlu çok önemli detayı açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Konsoloslukların kapatılması

Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı.

Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Tehdit kaynağını bize bildirmeleri gerekiyor. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür.