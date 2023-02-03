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Gündem Konsoloslukların kapatılması! Çavuşoğlu çok önemli detayı açıkladı
Gündem

Konsoloslukların kapatılması! Çavuşoğlu çok önemli detayı açıkladı

Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatılmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tehdit kaynağını bize bildirmeleri gerekiyor." dedi..

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:30:00 -
Konsoloslukların kapatılması! Çavuşoğlu çok önemli detayı açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Konsoloslukların kapatılması

Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı.

Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Tehdit kaynağını bize bildirmeleri gerekiyor. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür.

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Yorumlar

turk

TERORISTLERIN ELE BASLARI O KONSOLUSLIKLARI KAPATANLARDIR. ONLARI ULKEDEN DEF EDIN AYNI SEKILDE SIZLERDE KAPATIN ARTIK FATMAGUL ROLUNU OYNAMAYI BIRAKIN...

Mustafa

Konsoloslukları madem Avrupa devletleri kapatıyor kapılarına kilit vurma vakti gelmiştir bize bunlardan dost falan olmaz hepsini defedip gönderin vakti gelmiştir ülkemde her firildagı veviriyorlar Türkiye asya birliğini kurmalı ve batıdan çıkmalıdır Avrupa'nın canı cehenneme
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