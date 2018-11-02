"Konkordato ilanı" dedikoduları iş dünyasını bıktırdı!

Ekonomideki yavaşlama, kurlardaki dalgalanma, enflasyon ve faiz oranlarının beklenmedik seviyelere çıkması nedeniyle zor duruma düşen şirketler, çıkış yolu arıyor. Bazıları küçülüp üretimi durdururken, bazıları da konkordato ilanıyla borçlarını erteletiyor, ödemelerini uzun vadeye yayıyor. Ancak öyle bir dedikodu mekanizması oluştu ki, en sağlam şirket hakkında bile konkordatoya gitti söylentisi yayılıyor. İş dünyası temsilcileri, şirketleri itibar suikastına uğratan bu haberlerden şikayetçi.

Dünya gazetesinden Esra Özarfat’a konuşan iş dünyası temsilcileri, şikayetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Konuşulanlara bakarsanız yüzlerce firma...

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

“Bursa'da 3 aylık geçici konkordato ilan eden firma sayısı sadece 10. Piyasada konuşulanlara bakarsanız yüzlerce firma var. Asılsız iddiaları ortaya atanlar odanın Disiplin Kurulu'na bildirilsin.”

Felaket tellallığın yapmaktan kaçınalım

KTO Başkanı Ömer Gülsoy:

“Felaket tellallığı yapmaktan kaçınalım. Kayseri'ye yakılmayan bir takım dedikoduların dolaşmasını tasvip etmiyoruz. Hiç kimse dedikodu üreterek firmaların itibarıyla oynamamalı.”

Kötüye kullanılması engellenmeli

MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz:

“Karşılıksız çek sorunun yerini konkordato aldı. Dövizden ve girdi maliyetlerinden dolayı zora düşen şirket çok. Fakat yine de konkordatonun kötüye kullanılması engellenmeli.”

Konkordato süresi 6 aya çekilmeli

ESGİAD Akademi Başkanı Kerem Toparlar:

“Konkordato ilanları bu kadar kolay olmamalı ve mahkeme tarafından atanacak komiserlere yapılacak ödeme konusunda hassasiyet gösterilmeli. En önemlisi, konkordato süreleri 6 aya çekilmeli.”