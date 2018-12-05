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Kongo'dan sömürgeci ülkelerin şirketlerine şok! Karşı çıkmalarına rağmen...

Kongo'da yönetim, ülkede işletmecilik yapan Çin, İsviçre ve İngiliz maden şirketlerinin işletme vergisini yüzde 3,5'tan yüzde 10'a yükseltti

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:03
Kongo'dan sömürgeci ülkelerin şirketlerine şok! Karşı çıkmalarına rağmen...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), madenlerin işletilmesinden alınan vergiyi yaklaşık 3 katına yükselttiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Martin Kabwelulu yaptığı açıklamada, ülkede çıkarılan bazı stratejik madenlerin işletilmesinden alınan verginin yüzde 3,5'tan yüzde 10'a yükseltileceğini belirtti.

Kabwelulu, vergi artırımının şimdilik kobalt, koltan ve germanyum madenlerinde uygulanacağını kaydetti.

Ülkede faaliyet gösteren İsviçreli Glencore, Çin Molybdenum ve İngiliz Randgol şirketleri yıl başında benimsenen ve "KDC'nin zengin kaynaklarının yabancı ortaklar tarafından yağmalanmasını engellemeyi" amaçlayan maden yasasına karşı çıkmıştı.

Glencore şirketi, yüksek radyoaktivite oranları dolayısıyla ülkede işlettiği Kamoto madeninde kobalt çıkarmayı durduracağını açıklamıştı.

KDC, dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 60'ını sağlıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:03
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