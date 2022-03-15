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Dünya Kongo'da katliam yapıldı
Dünya

Kongo'da katliam yapıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırılarında 52 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 22:09:00 -
Kongo'da katliam yapıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Apende, Otomabere ve Ndimo bölgelerinde saldırılar düzenledi.

İsyancılar, Apende’de 15, Otomabere’de 19, Ndimo'da 18 sivili öldürdü.

Saldırı sonrasında, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bugün, Uganda’da ADF’nin liderlerinden Kabanda Abdallah Musa güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım’dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

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