Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazası: 70 işçi göçük altında can verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazası: 70 işçi göçük altında can verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi kentinde bulunan Kawama maden sahasında büyük bir göçük yaşandı. İlk belirlemelere göre en az 70 maden işçisi hayatını kaybederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ulusal basında yer alan bilgilere göre, Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki Kawama maden sahasında, henüz nedeni açıklanmayan bir göçük sonrası çok sayıda işçi toprak altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre en az 70 maden işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgeden gelen haberler, ölü sayısının artmasından ciddi şekilde endişe edildiğini gösteriyor.

Kawama bölgesindeki madende geçmişte de benzer kazaların yaşandığı biliniyor.

Ülkede kontrolsüz işletilen madenlerdeki denetim eksikliği, altyapı yetersizlikleri ve ciddi iş güvenliği sorunları, her yıl çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

 

