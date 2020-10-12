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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Kenya'da öğrenciler okullara döndü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Kenya'da öğrenciler okullara döndü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:24:10 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ve Kenya'da öğrenciler okullara döndü

KİGALİ (AA) - Afrika'daki 3 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okullarda ara verilen eğitime kademeli olarak yeniden başlandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda ve Kenya'da öğrenciler, salgınla mücadeleye uygun şekilde hazırlanan okullara 7 aylık aranın ardından döndü.

Ruanda Turizm Teknolojisi ve İşletme Üniversitesi Rektörü Callixte Kabera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni güvenlik protokollerine uygun şekilde eğitimi başlattıklarını, kampüslerin her köşesini bilgilendirici poster ve ekranlarla donattıklarını belirtti.

Şu ana kadar sadece 31 vakanın öldüğü Ruanda'da, salgının başlangıcında alınan sıkı tedbirler sayesinde toplam 4 bin 896 vakaya rastlandı.

Kenya'da ilkokul, ortaokul ve liselerin son sınıf öğrencileri de bugün okul yolunu tutarken, eğitime dönme kararının ise vakaların artış gösterdiği bir dönemde alınması dikkati çekti.

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin olduğu KDC'de de hijyen koşullarında iyileştirme yapılan okullarda eğitim başladı.

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