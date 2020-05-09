Konak’ta karış karış dezenfeksiyon

Salgına karşı sıkı önlemler alan Konak Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermiyor. Üç vardiya halinde çalışan ekipler, salgın sürecinde bini aşkın adresi temizlerken, 4 bini aşkın aracı da hijyenik hale getirdi. İlçede 10 bin kilogramı aşkın dezenfektan kullanıldı.

Türkiye’de korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından hızla önlemlerini alarak ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan ilk yerel yönetimler arasına giren Konak Belediyesi, hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. İlçede bini aşkın kamu kurum ve kuruluşu, işyerleri ile kamuya açık alanda dezenfeksiyon çalışması yapılırken, aralarında emniyet deniz botunun da bulunduğu 4 bini aşkın araç temizlendi. Kullanılan dezenfeksiyon malzemesi miktarı, 10 bin kilogramı aştı.

Yıkama araçları sokaklarda

Konak Belediyesi ekipleri, salgının başladığı ilk günlerde öncelikle halkın toplu olarak bulunduğu pazaryerleri ile nikâh salonlarında başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarına, üç vardiya halinde devam ediyor. Konak’ın en işlek ana caddeleri başta olmak üzere tüm mahallerinde, sokak aralarını da kapsayan dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Başta meydanlar, pazaryerleri ve parklar olmak üzere kamuya açık tüm alanlar düzenli olarak yıkama araçlarıyla dezenfekte ediyor.

Sağlık merkezlerine hijyen desteği

Kentteki hastaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, kamu kurumları, muhtarlık binaları, tarihi ve kültürel alanlar, basın kuruluşları ve siyasi parti merkezleri belirli periyodlarla dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Köklü bir tarihe ve kültürel dokuya sahip ilçedeki cami, kilise, sinagoglar ve cemevleri olmak üzere ibadethaneler de dezenfekte ediliyor. Konaklı esnafın işyerleri ile ilçede karantinaya alınan haneler de temizleniyor.

10 bin kilo bini aşkın adres

İlçede belediye birimlerinin yanı sıra başta eczaneler ve tıbbi malzeme satan yerler olmak üzere ilçede bini aşkın kamu kurum ve kuruluşu, işyerleri ile kamuya açık alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Belediye hizmet araçları, ambulanslar, taksiler, emniyet araçları olmak üzere 4 bini aşkın taşıt da dezenfekte edildi. Emniyet deniz botu da temizlendi. Salgın sürecinde 60 hane hijyenik hale getirildi. Kentte kullanılan dezenfektan miktarı ise 10 bin kilogramı aştı.

Parklara düzenli bakım

Konak Belediyesi ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Konak’taki 170 park da her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Parklardaki oyun grupları ve spor aletler özel solüsyonlarla yıkanıyor ve ardından buhar sıkılarak temizleniyor. Çöp konteynerleri de gece vardiyasında dezenfekte ediliyor.