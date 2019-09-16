Konak Belediyesi 88. İEF’de göz doldurdu

Konak Belediyesine İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF) bu yıl ilgi büyük oldu. Bir hafta süren fuarda Konak Belediyesi’nin açtığı standı günde yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ederken, bin kişi ise özel bir gözlükle yapılan sanal tarih turuna katılarak, şehrin kadim geçmişinde eşsiz bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

Konak Belediyesi’nin Kültürpark 3 No’lu Hol’de yer alan standı fuarın gözdesi oldu. Standı günde 2 bin kişi ziyaret ederken, düzenlenen etkinliklere de ilgi büyüktü. Stantta gerçekleştirilen sanal tarih turuna fuar boyunca yaklaşık bin kişi katıldı. Özel bir gözlük takan katılımcılar, stantta durdukları yerden hareket etmeden, üç boyutlu Konak turuna çıkarak, şehrin tarihi ve turistik yerlerinde adımladı. Katılımcıları turun en başında Başkan Batur karşıladı.

Standı ziyaret edenler karikatürist Birol Çün’e portrelerini çizdirme fırsatı da yakaladı. Çün, fuar süresince 200 kişinin karikatür portrelerini, ücretsiz olarak çizdi. Konak Belediyesi standı bu yıl da keyifli atölyelere ev sahipliği yaptı. Hacivat ve Karagöz Kukla Yapım Atölyesi ile Masallarla Maskeler Atölyesinde 500 çocuk ağırlandı. Fuar süresince stantta 4 bin çocuk kitabı dağıtıldı.

Herkese bir bayrak

Konak Belediyesi, 9 Eylül coşkusunu fuara taşıyarak, İzmir’in kurtuluşu kutlamaları kapsamında bin 500 adet Türk Bayrağını ziyaretçilere hediye etti. Stantta ayrıca bin tane su matarası, bin adet magnet açacak ve 2 bin bez çanta da dağıtıldı. Konak Belediyesi, İEF için özel olarak hazırladığı Konak Gazetesinden 5 bin, her üç ayda bir yayınladığı Kent Konak (KNK) dergisinden 3 bin adedini fuarda ziyaretçilerine verdi.

Canlı heykeller

Kültürpark’ta kurulan Kemeraltı Sokağında ise Konaklı kadınların semt merkezlerinde yaptıkları el emeği ürünler sergilenirken, kadın ve çocuk haklarına, özgürlüğe, doğaya işaret edilen canlı heykel performansları dikkat çekti. Saat 18.00’den 21.00’e kadar Kemeraltı Sokağında performanslarını sergileyen gösteri sanatçılarına ilgi büyüktü.