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Dünya Komünist sistemde, olur arada böyle şeyler... Çin'in en önemli bankasının CEO'sundan haber alınamıyor
Dünya

Komünist sistemde, olur arada böyle şeyler... Çin'in en önemli bankasının CEO'sundan haber alınamıyor

Çin'de finans sektörünün üst düzey isimleri hakkında işlem başlatıldığı ifade ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:10:00 -
Komünist sistemde, olur arada böyle şeyler... Çin'in en önemli bankasının CEO'sundan haber alınamıyor

Yatırım bankası China Renaissance’ın başkanı Çinli milyarder Bao Fan’ın kaybolduğu bildirildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in teknoloji endüstrisinde önemli bir rol oynayan China Renaissance CEO’su Bao Fan’dan haber alınamıyor.

Şİrketten yapılan açıklamaya göre, “Şirket, Bao’ya ulaşamıyor” denildi. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 50 oranında düştü.

Finans haberleri sitesi Caixin, 52 yaşındaki iş insanına iki gündür ulaşılamadığını aktardı.

Bao’nun kayboluşu, Çin’de yönetimin finans endüstrisi üzerindeki baskılarına ilişkin endişeler doğurdu.

Şirketin eski CEO'su Cong Lin hakkında Eylül 2022'de soruşturma açılmasının ardından Bao'dan da haber alınamamasının şüphe uyandırdığı belirtiliyor.

Çin'de "yolsuzlukla mücadele" soruşturmaları kapsamında finans sektörünün üst düzey isimleri hakkında işlem başlatıldığı ifade ediliyor.

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