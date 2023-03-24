Komünist parçası Enver Aysever'dan Abdülhamit Han'a skandal sözler

Komünist parçası Enver Aysever, yeni bir skandala daha imza attı.

Bugün sabah saatlerinde Üsküdar'daki "Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi"nin cerrahi bölümünde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bir yoğun bakım hastası hayatını kaybetti.

Hastane yangını üzerinden Sultan Abdülhamit Han'a saldıran Aysever, "Adı batasıca hastane, uğursuz. Sultan Abdülhamid Han diye bir şey yok. Lanetli bir herif var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Aysever'in nefret ve hakaret dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'deki yangın üzerinden Sultan 2. Abdülhamid Han'a nefret kusup "uğursuz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollü Enver Aysever, hangi ormandan kaçtıysa oraya dönsün. Ormanda ağaç dalından ağaç dalına atlayarak yaşaması zeka seviyesine daha uygun" sözleriyle Aysever'e tepki gösterdi.

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